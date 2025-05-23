СД "Россетей" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети" предложит акционерам утвердить отказ от дивидендов за 2024 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров пройдет 27 июня в заочном формате. Реестр для участия в нем закроется 2 июня.

На повестке ГОСА, помимо дивидендов, традиционные вопросы: утверждение финансовой отчетности, годового отчета за прошлый год, избрание нового состава совета директоров и ревизионной комиссии, аудитора, а также утверждение ряда внутренних документов в новой редакции - устава, положений о собрании акционеров, о совете директоров, правлении, ревизионной комиссии, а также положений о выплатах членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды за 2020 год в размере 20,5 млрд рублей (51% чистой прибыли по РСБУ).

В 2023 году президент Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 годов. Гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин в разговоре с журналистами в кулуарах ВЭФ-2023 допускал различные варианты в отношении дивидендов компании.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.