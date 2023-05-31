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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не платить дивиденды за прошлый год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Объединенная в этом году "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - ПАО "Россети") может не выплатить дивиденды за 2022 год.

Как сообщила компания, соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании годовому собранию акционеров. "Решение принято большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании", - отмечается в сообщении.

"Россети" созвало собрание акционеров 30 июня, реестр для участия в нем закроется 5 июня.

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Россети
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