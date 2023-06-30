"Россети" не будут выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ФСК-Россети" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год.

Как сообщила компания, соответствующее решение акционеры приняли на годовом собрании в пятницу, 30 июня.

Прибыль было решено распределить на "цели развития" (около 53,08 млрд рублей) и в резервный фонд – почти 1,13 млрд рублей.

В мотивировке соответствующей рекомендации совета директоров пояснялось, что дивиденды предлагается не выплачивать "в связи с необходимостью финансирования инвестиционной программы".

Как сообщалось, и "Россети", и "ФСК ЕЭС" в прошлом году также решили не платить дивиденды за 2021 год. Тогда соответствующее решение было "в связи с необходимостью реализации мероприятий по развитию электрической сети для обеспечения перспективных тяговых нагрузок II этапа расширения пропускной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и прочих мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", говорилось в материалах ФСК.

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("Федеральная сетевая компания - Россети") по итогам 2022-2026 гг. Согласно тексту поручения, глава государства ждет соответствующий доклад до 11 октября, и далее - ежегодно.

Как говорил в интервью газете "Коммерсантъ" глава компании Андрей Рюмин, отказ от дивидендов является "временной" и "вынужденной" мерой на фоне масштабных строек для развития энергоснабжения Восточного полигона. По его словам, "однозначно говорить о том, что до 2026 года мы выплачивать дивиденды не будем, неправильно". Рюмин пояснял, что правительство будет возвращаться к вопросу выплаты дивидендов "Россетями" и "решать в зависимости от ситуации".

При этом топ-менеджер отмечал, что дочерние компании ПАО "ФСК-Россети" могут увеличить свои дивидендные выплаты в пользу материнской. По словам топ-менеджера, по итогам 2022 года "Россети" могут получить от зависимых компаний около 15 млрд руб. "За 2021 год наши сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 году – около 25 млрд руб. Если говорить непосредственно о доле "Россетей", то это около 10 млрд и 15 млрд руб. соответственно", - сказал он.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

В ходе реорганизации "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть в ней 80,13%. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.

Согласно материалам к собранию, бывшая "ФСК ЕЭС" (на базе которой создали объединенную компанию, ранее управляла магистральными сетями - ИФ) в прошлом году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 54,2 млрд руб., что почти вдвое больше результата 2021 года.