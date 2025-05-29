FESCO фиксирует снижение контейнерного рынка России за 4 месяца на 2,1%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в январе-апреле 2025 года сократился на 2,1% в годовом исчислении, до 2,131 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Импорт снизился на 5%, до 887 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 2%, до 194 тысяч TEU, внутренние перевозки сократились на 12%, до 387 тысяч TEU. При этом совокупный контейнерный экспорт увеличился на 10%, до 663 тысяч TEU.

По данным FESCO, основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока - рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период.

Импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, при этом через порты Дальнего востока он снизился на 15%. Экспортные и импортные контейнерные потоки через порт Новороссийск остались почти без изменений - рост на 1% за четырех месяца, отмечают в компании.

В апреле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 536 тысяч TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".