"ВСМПО-Ависма" в 2024г снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году получило 10,03 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка снизилась на 2,6% - до 101 млрд рублей.

В структуре выручки преобладает титановая продукция (91,8% от общего ее объема, или 92,75 млрд рублей), оставшаяся часть приходится на "прочую продукцию".

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 101 006 701 103 652 394 -2,6% Себестоимость 66 978 702 67 836 084 -1,3% Валовая прибыль 34 027 999 35 816 310 -5% Прибыль от продаж 18 119 920 24 119 595 -24,9% Прибыль до налогообложения 14 837 453 27 941 032 -1,9 раза Чистая прибыль 10 034 885 23 537 422 -2,3 раза

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 35,3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - уменьшилась с 75,47 млрд до 74,9 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.