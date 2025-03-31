"ВСМПО-Ависма" в 2024г снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году получило 10,03 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка снизилась на 2,6% - до 101 млрд рублей.
В структуре выручки преобладает титановая продукция (91,8% от общего ее объема, или 92,75 млрд рублей), оставшаяся часть приходится на "прочую продукцию".
Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|101 006 701
|103 652 394
|-2,6%
|Себестоимость
|66 978 702
|67 836 084
|-1,3%
|Валовая прибыль
|34 027 999
|35 816 310
|-5%
|Прибыль от продаж
|18 119 920
|24 119 595
|-24,9%
|Прибыль до налогообложения
|14 837 453
|27 941 032
|-1,9 раза
|Чистая прибыль
|10 034 885
|23 537 422
|-2,3 раза
Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 35,3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - уменьшилась с 75,47 млрд до 74,9 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.