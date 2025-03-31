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"ВСМПО-Ависма" в 2024г снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году получило 10,03 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка снизилась на 2,6% - до 101 млрд рублей.

В структуре выручки преобладает титановая продукция (91,8% от общего ее объема, или 92,75 млрд рублей), оставшаяся часть приходится на "прочую продукцию".

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка101 006 701103 652 394-2,6%
Себестоимость66 978 70267 836 084-1,3%
Валовая прибыль34 027 99935 816 310-5%
Прибыль от продаж18 119 92024 119 595-24,9%
Прибыль до налогообложения14 837 45327 941 032-1,9 раза
Чистая прибыль10 034 88523 537 422-2,3 раза

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 35,3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - уменьшилась с 75,47 млрд до 74,9 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

ВСМПО-Ависма
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