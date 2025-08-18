Поиск

"ВСМПО-Ависма" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в I полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8,66 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 23,3%, составив 39,29 млрд рублей.

Себестоимость при этом снизилась на 19,8% - до 27,9 млрд рублей.

В структуре прибыли от продаж проценты к уплате сократились в 1,5 раза - до 4,75 млрд рублей, тогда как проценты к получению увеличились лишь на 3,9%, до 4,76 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):

I полугодие 2025гI полугодие 2024гДинамика
Выручка39 286 24851 218 741-23,3%
Себестоимость27 899 04534 808 455-19,8%
Валовая прибыль11 387 20316 410 286-30,6%
Прибыль от продаж4 254 4789 488 556-2,2 раза
Прибыль до налогообложения11 984 97910 367 184+15,6%
Чистая прибыль8 664 4908 143 806+6,4%

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 54,5 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 74,9 млрд до 79,5 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

