"ВСМПО-Ависма" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в I полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8,66 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 23,3%, составив 39,29 млрд рублей.

Себестоимость при этом снизилась на 19,8% - до 27,9 млрд рублей.

В структуре прибыли от продаж проценты к уплате сократились в 1,5 раза - до 4,75 млрд рублей, тогда как проценты к получению увеличились лишь на 3,9%, до 4,76 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):

I полугодие 2025г I полугодие 2024г Динамика Выручка 39 286 248 51 218 741 -23,3% Себестоимость 27 899 045 34 808 455 -19,8% Валовая прибыль 11 387 203 16 410 286 -30,6% Прибыль от продаж 4 254 478 9 488 556 -2,2 раза Прибыль до налогообложения 11 984 979 10 367 184 +15,6% Чистая прибыль 8 664 490 8 143 806 +6,4%

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 54,5 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 74,9 млрд до 79,5 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.