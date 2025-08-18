"ВСМПО-Ависма" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4%
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в I полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8,66 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка сократилась на 23,3%, составив 39,29 млрд рублей.
Себестоимость при этом снизилась на 19,8% - до 27,9 млрд рублей.
В структуре прибыли от продаж проценты к уплате сократились в 1,5 раза - до 4,75 млрд рублей, тогда как проценты к получению увеличились лишь на 3,9%, до 4,76 млрд рублей.
Основные финансовые показатели "ВСМПО-Ависмы" (в тысячах рублей):
|I полугодие 2025г
|I полугодие 2024г
|Динамика
|Выручка
|39 286 248
|51 218 741
|-23,3%
|Себестоимость
|27 899 045
|34 808 455
|-19,8%
|Валовая прибыль
|11 387 203
|16 410 286
|-30,6%
|Прибыль от продаж
|4 254 478
|9 488 556
|-2,2 раза
|Прибыль до налогообложения
|11 984 979
|10 367 184
|+15,6%
|Чистая прибыль
|8 664 490
|8 143 806
|+6,4%
Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 51,84 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 54,5 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 74,9 млрд до 79,5 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.