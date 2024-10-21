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"ВСМПО-Ависма" за 9 месяцев снизила выручку по РСБУ на 0,4%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-сентябре 2024 года уменьшило выручку по РСБУ на 0,44% в годовом исчислении, до 72,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж выросла на 17,5%, составив 48,609 млрд рублей.

Показатели чистой и валовой прибыли, а также прибыли от продаж и до налогообложения в отчетности не приводятся.

Прочие доходы сократились на 18,6%, до 25,52 млрд рублей, прочие расходы - в 1,5 раза, до 18,46 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании возросла с 35,31 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 39,63 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская - сократилась с 75,47 млрд рублей до 70,34 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий из титана с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

ВСМПО-Ависма
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