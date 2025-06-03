"Ростех" надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов журналистам во вторник.

"Мы ожидаем, причем уже очень давно (снижения ставки - ИФ). Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет", - сказал Чемезов журналистам на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России в Солнечногорске, отвечая на вопрос об ожидаемом решении по ключевой ставке.

Это решение будет приниматься на ближайшем заседании совета директоров Банка России в пятницу, 6 июня.

Чемезов ранее неоднократно говорил о том, что высокие ставки кредитования сдерживают российскую промышленность и чреваты возможным банкротством предприятий.