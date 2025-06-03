Рубль во вторник немного опустился в паре с юанем

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного опустился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, при этом участники торгов постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 27,36 копейки, до 78,8549 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,03 копейки, до 89,9267 руб./EUR1.

"В начале этой недели рубль дрогнул, валюты немного отжались. Тем не менее доллар на межбанке по-прежнему ниже 80 рублей, а биржевой юань - под 11 рублей. Предложение валюты на внутреннем рынке с лихвой перекрывает спрос на нее. К тому же надежды на прогресс в урегулировании украинского конфликта давят на геополитическую премию в рубле. Ожидаем, что вскоре ситуация качнется в пользу инвалют - начинается сезон отпусков, период восстановления потребительской активности, а кроме того, уже в эту пятницу ЦБ может пойти на первое снижение ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики фундаментально негативно для национальной валюты. Доллар может продвинуться ближе к 81 рублю, а юань - к 11,1 рубля уже на текущей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Экономика РФ вошла в период охлаждения, все больше отраслей реального сектора показывают падение, при этом инфляция ощутимо замедляется, важно грамотно выйти из охлаждения, своевременно смягчить ДКП, чтобы в перспективе сохранить целевые темпы роста ВВП РФ в 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации.

"Сейчас задача - грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

ЦБ РФ перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил на прошлой неделе зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности. "В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил тогда Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня.

Цены на нефть

Подъем нефтяных котировок вечером во вторник немного усилился.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повысилась на 1,67%, до $65,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,74%, до $63,61 за баррель.

Рынок следит за развитием ситуации в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Негативным фактором для котировок стало ухудшение прогноза для мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР во вторник понизила прогноз увеличения глобального ВВП на 2025 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

Банк России во вторник, 3 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 620 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей и спросе 1 трлн 441,9 млрд рублей) в среднем по ставке 21,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 27 мая, ЦБ разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 893,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,1% годовых.