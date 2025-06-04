Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду продолжил подъем в ожидании итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте акции "ВК" (+2,7%) и бумаги металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2853,93 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1139,65 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составляет 78,8549 руб. (-27,36 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+2,5%), "ММК" (+2,5%), "Северстали" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,1%), "Норникеля" (+1,7%), "МТС" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Накануне вечером правительство Швейцарии сообщило о расширении ограничительных мер в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов. В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится. Швейцарские власти также напомнили, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ движется вверх с особой осторожностью.

В среду ключевым событием (за исключением возможных геополитических шоков) станет публикация последних недельных данных Росстата по инфляции перед заседанием ЦБ РФ. Если значения не окажутся экстремальными, они вряд ли сильно повлияют на настроения инвесторов. Однако расслабляться не стоит: рынок все еще внимательно следит за всеми заявлениями политиков, обращая особое внимание на новые вводные по переговорам, напоминают эксперты "БКС МИ".

Ведущий аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также полагает, что инвесторы ожидают главного события недели – заседания ЦБ РФ в пятницу. При этом впервые за многие месяцы у аналитиков нет никакого консенсуса по решению регулятора. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне, однако некоторые инвестдома все же склоняются к ее понижению на 1-2 п.п.

Индекс МосБиржи поднялся выше нисходящей трендовой линии, которая проходит в районе 2834 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего роста до уровня 3000 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке фьючерсы на Brent и WTI нацелились на рост к сопротивлениям и майским пикам $66,76 и $64,14 за баррель соответственно, стабилизация выше которых может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего тренда. Инвесторы опасаются более ограниченного предложения на рынке из-за возможного ужесточения западных энергетических санкций против Ирана и России в случае усиления геополитической напряженности.

Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении мировой экономики, хотя ОЭСР во вторник понизила прогноз ее роста на 2025 год до 2,9% с 3,1%, а торговая и геополитическая неопределенность во многих странах остаются значительными рисками. Российский рынок продолжает попытки роста в преддверии заседания ЦБ РФ. В среду после завершения основных торгов будет опубликован блок данных по ВВП, розничным продажам и уровню безработицы в России за апрель. Интересные дивидендные новости во второй половине недели также могут поступить от "СПБ Биржи", отметила Кожухова.

Мировые фондовые рынки

Накануне в США индексы акций выросли на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал спад на 3%.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют менее 0,1%).

Экономика Австралии в I квартале увеличилась на минимальные за три квартала 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет четырнадцатый квартал подряд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,4%. Оценка экономического роста в четвертом квартале 2024 года подтверждена на уровне 0,6%.

Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в среду умеренно корректируются вниз после роста с начала недели (фьючерс на Brent во вторник поднимался в район $66 за баррель).

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $65,38 за баррель (-0,4% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $63,14 за баррель (-0,4% и +1,4% накануне).

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Поддержку нефти во вторник оказали сильные статданные по рынку труда США и ситуация в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по Москве, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.