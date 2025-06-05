Резидентам ОЭЗ в Калининграде сохранят старые условия по налогу на прибыль

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые условия – 0% и 10% по налогу на прибыль – несмотря на общее повышение ставки до 25%, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой сенаторов.

Документ (№936458-8) размещен в электронной базе данных парламента.

До повышения с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль в РФ составляла 20%.

Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области действовал льготный режим: 0% – в течение первых шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли по инвестпроекту (но не более трех лет подряд) и 50% от общей ставки в следующие шесть налоговых периодов – то есть 10%.

С повышением общей ставки до 25% "льготная" ставка для них во втором периоде стала бы равна 12,5%, что считается ухудшением условий.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что резидентам ОЭЗ в Калининграде гарантированы неизменные налоговые условия на весь срок реализации инвестиционного проекта. Если после начала проекта вступают в силу новые федеральные законы, которые увеличивают налоговую нагрузку, такие изменения к резидентам не применяются – при условии, что они соблюдают требования закона об ОЭЗ.

"Учитывая изложенное, подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 1 января 2025 г.", - говорится в пояснительной записке.

В правительстве РФ инициативу поддержали. В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие закона не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, однако оценка возможных потерь в налоговых поступлениях также не приводится.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.