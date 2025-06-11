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Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2730п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции за счет закрытия игроками перед длинными выходными части коротких позиций после снижения цен на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и новых санкционных угроз Запада; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель) на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая и стат‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​истике о запасах сырья в США.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,2 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1089,86 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%, лидерами роста выступили акции "РусГидро" (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составил 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

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