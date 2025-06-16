Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в развивающиеся экономики в 2023 году снизились до минимальных с 2005 года $435 млрд, по данным Всемирного банка (ВБ).

Для сравнения: ПИИ в экономики с высоким уровнем дохода в позапрошлом году составили $336 млрд - минимум с 1996 года.

Размер ПИИ в развивающиеся экономики в 2023 году составил 2,3% их ВВП, что примерно вдвое меньше пикового показателя 2008 года.

Такие инвестиции в позапрошлом году представляли собой около половины всего внешнего финансирования, полученного развивающимися экономиками.

Более свежих данных ВБ не приводит.

В период с 2012 по 2023 год порядка двух третей ПИИ в такие экономики пришлось на десять стран, в том числе треть - на Китай, 10% - на Бразилию, 6% - на Индию. Беднейшие 26 стран привлекли около 2%.

При этом примерно 90% ПИИ в р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌азвивающиеся экономики за прошедшее десятилетие обеспечили развитые экономики, включая США и ЕС, на которые в совокупности пришлась половина.

"То, что мы видим, - следствие государственной политики, - отмечает Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент ВБ. - То, что ПИИ выходят на новые минимумы одновременно с тем, как госдолг обновляет рекорды, не совпадение. Сейчас экономический рост нужно стимулировать за счет частных инвестиций, а ПИИ - одна из наиболее продуктивных форм таких инвестиций. Однако в последние годы государства занимаются возведением барьеров для инвестиций и торговли, хотя должны целенаправленно их устранять. Им потребуется отказаться от этой плохой привычки".

По данным анализа 74 развивающихся экономик за 1995-2019 годы, повышение ПИИ на 10% спустя три года обеспечивает прирост реального ВВП на 0,3%, пишет ВБ.