ВТБ подтвердил планы по интеграции цифровых финансовых активов в розничные каналы до конца года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ по-прежнему планирует до конца 2025 года интегрировать цифровые финансовые активы (ЦФА) в интерфейсы для розничных инвесторов, сообщил руководитель дирекции ЦФА банка Сергей Рябов.

Банк России включил компанию "ВТБ Капитал трейдинг", входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем ЦФА в декабре прошлого года. ВТБ тогда же впервые сообщил, что до конца 2025 года интегрирует ЦФА в розничные каналы.

"Я считаю, что один из первых и главных путей для ЦФА - это интеграция в привычные интерфейсы. Вот те самые истории, когда можно в любой момент зайти в приложение, нажать кнопку, посмотреть, как минимум, провести сделку - вообще прекрасно. Сейчас какого-то особого информационного шума не было, то есть мы особо ничего не выпускаем, действительно, делаем корпоративные депозиты в форме ЦФА", - сказал Рябов в ходе конференции "ЦФА: дивный новый мир".

"Где-то к концу года мы планируем как раз интегрироваться в розничные каналы и уже тогда выступать в роли как раз такой своеобразной свахи для инвесторов и эмитентов, и предоставить нашим розничным инвесторам возможность вкладываться как в квази-депозитные истории банка ВТБ, так и в выпуски других эмитентов", - добавил он.

По его словам, банк сейчас работает на рынке b2b (business-to-business) с корпоративными инвесторами - финансовыми организациями.

"Этот рынок уже у нас есть, мы его планируем расширять. Расширяем мы его также через интеграцию в привычные для них интерфейсы, через так называемые ДБО (дистанционные каналы обслуживания - ИФ), соответственно, на розницу тоже выходим. Мы также рассматриваем гибридные истории", - сказал руководитель дирекции ЦФА банка ВТБ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ РФ содержится 15 участников. Объем первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в 9 раз - до 594 млрд руб. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.