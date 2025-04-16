ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в ближайшее пять лет планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности, заявил глава банка Андрей Костин.

"Центральный банк, кстати, нас дестимулирует лезть в другие отрасли. Я считаю, что это правильно. Я для себя принял решение на ближайшие пять лет, когда будут ужесточаться требования по непрофильным и нефинансовым активам. У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью", - заявил Костин на форуме Data Fusion.