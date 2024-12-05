ВТБ запускает собственную платформу ЦФА

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России включил компанию "ВТБ Капитал Трейдинг", входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем цифровых финансовых активов (ЦФА), это позволит создать собственную площадку для выпуска и обращения ЦФА, заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

Ожидается, что первый выпуск на платформе банка состоится до конца года, активная фаза ее развития придется на 2025 год.

"ВТБ обладает широкой экспертизой в сфере ЦФА как организатор, эмитент и инвестор. Линейку таких инструментов мы планируем расширять. Уже сейчас мы готовы предлагать крупнейшим клиентам индивидуальные решения на базе ЦФА, а коробочные решения будут появляться по мере развития функционала ЦФА в каналах реализации", - сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого приводит пресс-служба банка.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"ВТБ Капитал Трейдинг", по данным на 4 декабря (более актуальных данных не опубликовано), не была внесена в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы.

После обновления реестра ВТБ станет третьим оператором, внесенным в него в этом году. В марте в реестр вошла платформа Т-Банка (ранее Тинькофф банка), а в ноябре - платформа "Токеник".

Сейчас реестр ОИС содержит 12 платформ. Помимо платформы Т-Банка и "Токеник", в него входят "Токеон" ПСБ, Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС").

По состоянию на конец октября 2024 года количество выпусков ЦФА в России превысило 800 штук, их совокупный объем достиг 450 млрд рублей. При этом объем выпусков ЦФА группы ВТБ занимает около 20% и составляет 85 млрд рублей, сообщает банк.