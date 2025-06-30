ЦБ допустил, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет. Об этом говорится в отчете ЦБ "Цифровой рубль: текущий статус проекта".

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

Как сказано в отчете ЦБ, на конец мая 2025 года на платформе цифрового рубля открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц, операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. Всего было совершено более 63 тыс. переводов, около 13 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.

Сейчас регулятор ведет дополнительное обсуждение экономической модели цифрового рубля с банками - участниками проекта, а также с государственными структурами. В частности, прорабатываются наиболее востребованные сценарии для реализации смарт-контрактов, которые позволят применить потенциал новой формы рубля для повышения экономической эффективности процессов, включая бюджетный, отмечает ЦБ.

В будущем на платформе планируется запустить платежи в онлайн-коммерции, подключать к платформе индивидуальных предпринимателей, а также проводить платежи по реестрам для массовых и регулярных операций.

ЦБ 25 июня предложил новые сроки обязательной работы банков и торговых точек с цифровым рублем. Планируется, что крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, такой же срок предлагается и для их клиентов - торговых точек с выручкой за прошлый год более 120 млн рублей.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год должны будут работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Ранее предполагалось, что крупные банки будут обязаны предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, другие кредитные организации - с 1 июля 2027 года. Эти требования содержатся в проекте закона (№811008-8), который также внедряет на рынке единый платежный QR-код, единственным оператором которого будет НСПК. Документ был внесен в парламент в конце прошлого года и принят в первом чтении 22 мая.