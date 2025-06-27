Поиск

ЦБ обеспокоила высокая цена решений для внедрения цифрового рубля банками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ беспокоит высокая стоимость решений, которые необходимо приобрести банкам для работы с цифровым рублем, регулятор ведет диалог с вендорами о ее снижении по мере масштабирования внедрения цифровой нацвалюты, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, банки с универсальной лицензией - с 1 сентября 2027 года, остальные - с 1 сентября 2028 года.

"Нас, конечно, тоже беспокоит цена, по которой сегодня они (решения для внедрения цифрового рубля - ИФ) есть. Но в принципе это нормально, любые инновации, любые новшества на начальном этапе, у них стоимость высокая. Но и наш запрос, и запрос банковского сообщества на необходимость снижение цены, и вот по мере масштабирования многие ведущие вендоры, они готовы двигаться в этом направлении", - сказала Бакина во время выступления на Чебоксарском экономическом форуме.

"Мы вот буквально вчера в Банке России проводили такую встречу с порядка десятью, чуть более было представителей от ведущих вендоров, которые уже сегодня участвуют в нашем проекте. Они непосредственно задействованы в работах и не только на стороне банков, но они и с нами напрямую взаимодействуют. Они подключены к нашему порталу поддержки пользователей, имеют возможность напрямую с нами взаимодействовать, получают технические спецификации для того, чтобы максимально оперативно реагировать. И вот здесь мы с ними в таком активном диалоге находимся, как быстро, своевременно, по приемлемой цене давать банкам решения", - добавила она.

По ее словам, речь идет об интеграционных решениях и ДБО (дистанционное банковское обслуживание), которые банки предоставляют клиентам, и в том числе о различных внутренних модулях, которые выстраивают эти бесшовные процессы.

Банк России 26 июня предложил новые сроки внедрения цифрового рубля банками, свои предложения регулятор направил в Госдуму для внесения изменений в соответствующий законопроект (№811008-8). Документ был внесен в парламент в конце прошлого года и принят в первом чтении 22 мая.

Ранее предполагалось, что масштабное внедрение цифрового рубля начнется с 1 июля 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что оно стартует позднее. Точные даты регулятор планировал объявить в конце текущего года, но опубликовал их спустя несколько рабочих дней после просьбы президента РФ Владимира Путина к ЦБ и правительству ускорить масштабирование цифрового рубля и определиться со сроками его внедрения, которая была озвучена им в ходе выступления на ПМЭФ-2025.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });