ЦБ обеспокоила высокая цена решений для внедрения цифрового рубля банками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ беспокоит высокая стоимость решений, которые необходимо приобрести банкам для работы с цифровым рублем, регулятор ведет диалог с вендорами о ее снижении по мере масштабирования внедрения цифровой нацвалюты, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, банки с универсальной лицензией - с 1 сентября 2027 года, остальные - с 1 сентября 2028 года.

"Нас, конечно, тоже беспокоит цена, по которой сегодня они (решения для внедрения цифрового рубля - ИФ) есть. Но в принципе это нормально, любые инновации, любые новшества на начальном этапе, у них стоимость высокая. Но и наш запрос, и запрос банковского сообщества на необходимость снижение цены, и вот по мере масштабирования многие ведущие вендоры, они готовы двигаться в этом направлении", - сказала Бакина во время выступления на Чебоксарском экономическом форуме.

"Мы вот буквально вчера в Банке России проводили такую встречу с порядка десятью, чуть более было представителей от ведущих вендоров, которые уже сегодня участвуют в нашем проекте. Они непосредственно задействованы в работах и не только на стороне банков, но они и с нами напрямую взаимодействуют. Они подключены к нашему порталу поддержки пользователей, имеют возможность напрямую с нами взаимодействовать, получают технические спецификации для того, чтобы максимально оперативно реагировать. И вот здесь мы с ними в таком активном диалоге находимся, как быстро, своевременно, по приемлемой цене давать банкам решения", - добавила она.

По ее словам, речь идет об интеграционных решениях и ДБО (дистанционное банковское обслуживание), которые банки предоставляют клиентам, и в том числе о различных внутренних модулях, которые выстраивают эти бесшовные процессы.

Банк России 26 июня предложил новые сроки внедрения цифрового рубля банками, свои предложения регулятор направил в Госдуму для внесения изменений в соответствующий законопроект (№811008-8). Документ был внесен в парламент в конце прошлого года и принят в первом чтении 22 мая.

Ранее предполагалось, что масштабное внедрение цифрового рубля начнется с 1 июля 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что оно стартует позднее. Точные даты регулятор планировал объявить в конце текущего года, но опубликовал их спустя несколько рабочих дней после просьбы президента РФ Владимира Путина к ЦБ и правительству ускорить масштабирование цифрового рубля и определиться со сроками его внедрения, которая была озвучена им в ходе выступления на ПМЭФ-2025.