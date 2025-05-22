Поиск

Правительство начнет использовать цифровой рубль в бюджетном процессе с октября

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс: с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях с использованием счета Федерального казначейства.

Поправки в Бюджетный кодекс (№924067-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Законопроект вводит в Бюджетный кодекс понятие счета цифрового рубля Казначейства, открываемого оператором платформы цифрового рубля – Банком России – для совершения бюджетных операций.

Согласно пояснительной записке, предусмотрен поэтапный переход на использование цифрового рубля в бюджетном процессе.

С 1 октября 2025 года цифровые рубли будут использоваться ограниченно – только по тем бюджетным расходам, которые утвердит правительство совместно с ЦБ. Эксперимент продлится до конца года. "После окончания эксперимента, начиная с 1 января 2026 г., расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно, с 1 января 2026 года, цифровой рубль можно будет использовать для получения доходов в федеральный бюджет, перевода средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям.

С 1 июля 2027 года планируется распространить механизм и на бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственные внебюджетные фонды. Данный отложенный срок установлен в связи с необходимостью доработки информационных систем Федерального казначейства для использования цифрового рубля по соответствующим расходам, говорится в пояснительной записке.

Ранее уже сообщалось о планах использовать цифровой рубль в бюджетных расчетах. В декабре 2024 года Минфин и Центробанк провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.

Правительство РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С 8 утра четверга военные РФ нейтрализовали 159 дронов ВСУ

Что произошло за день: четверг, 22 мая

РФ получила украинский список для обмена в формате "1000 на 1000"

Путин заявил, что военные РФ создают буферную зону вдоль границы с Украиной

Площадь лесных пожаров в РФ превысила прошлогодний уровень в 2,5 раза

Площадь лесных пожаров в РФ превысила прошлогодний уровень в 2,5 раза

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена 1000 на 1000

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

"АвтоВАЗ "обсуждает с Минпромторгом возможность прямых субсидий для скидок на Lada

Путин вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });