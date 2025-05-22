Правительство начнет использовать цифровой рубль в бюджетном процессе с октября

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс: с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях с использованием счета Федерального казначейства.

Поправки в Бюджетный кодекс (№924067-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Законопроект вводит в Бюджетный кодекс понятие счета цифрового рубля Казначейства, открываемого оператором платформы цифрового рубля – Банком России – для совершения бюджетных операций.

Согласно пояснительной записке, предусмотрен поэтапный переход на использование цифрового рубля в бюджетном процессе.

С 1 октября 2025 года цифровые рубли будут использоваться ограниченно – только по тем бюджетным расходам, которые утвердит правительство совместно с ЦБ. Эксперимент продлится до конца года. "После окончания эксперимента, начиная с 1 января 2026 г., расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно, с 1 января 2026 года, цифровой рубль можно будет использовать для получения доходов в федеральный бюджет, перевода средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям.

С 1 июля 2027 года планируется распространить механизм и на бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственные внебюджетные фонды. Данный отложенный срок установлен в связи с необходимостью доработки информационных систем Федерального казначейства для использования цифрового рубля по соответствующим расходам, говорится в пояснительной записке.

Ранее уже сообщалось о планах использовать цифровой рубль в бюджетных расчетах. В декабре 2024 года Минфин и Центробанк провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.