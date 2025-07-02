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Греф не ждет трансформации экономики от цифрового рубля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных операциях.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.

"Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономики с помощью цифрового рубля. У нас вообще-то все финансы давным-давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, у нас сегодня дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичные. Поэтому я не вижу ни одного продукта нового, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Для трансграничных расчетов - это возможно, но всегда для трансграничных расчетов нужна вторая сторона. И будущее там есть, я вижу. Внутри - я пока не вижу. И в развитых странах с развитой финансовой системой, которой мы являемся, транзакционной развитой системой, нет ни одной страны, где бы цифровая валюта стала, ну, сколь-нибудь заметной даже, я не говорю о доминирующей", - добавил он.

Глава Сбербанка пока не видит и перспектив того, что цифровой рубль станет привычным средством платежа.

"Я не вижу перспектив. Я не вижу его преимущества. Мне, как физическому лицу, я не понимаю, зачем нужен цифровой рубль. Как банку - тоже, как предприятию - я тоже пока не очень хорошо понимаю", - сказал глава Сбербанка.

По данным ЦБ РФ, на конец мая 2025 года на платформе цифрового рубля открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц, операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. Всего было совершено более 63 тыс. переводов, около 13 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.

Банк России Герман Греф Сбербанк ЦБ РФ Финансовый конгресс
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