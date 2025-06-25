ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие, системно значимые банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, такое предложение Банк России направил в Госдуму.

Как говорится в сообщении ЦБ, с этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей.

К крупнейшим банкам ЦБ относит 11 системно значимых кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ, ГПБ, Совкомбанк, ПСБ, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит банк, а также шесть банков из списка значимых на рынке платежных услуг: Озон банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, РНКБ, банк "Русский стандарт".

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы дольше - до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год должны будут работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

"Новые сроки были определены после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. Они учитывают время, необходимое банкам и торговым компаниям для настройки своих систем", - отмечает регулятор.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года.

Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит совет директоров Банка России.

Универсальный QR-код НСПК позволяет принимать все виды платежей, включая pay-сервисы банков, Систему быстрых платежей (СБП), сервисы рассрочки и в перспективе - цифровой рубль. Он же доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через СБП. Это сокращает издержки банков на интеграцию, отмечает ЦБ.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.

Ранее предполагалось, что крупные банки будут обязаны предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями с 1 июля 2025. Банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, другие кредитные организации - с 1 июля 2027 года. Эти требования содержатся в проекте закона (№ 811008-8), который также внедряет на рынке единый платежный QR-код, единственным оператором которого будет НСПК. Документ был внесен в парламент в конце прошлого года и принят в первом чтении 22 мая.

Предложения ЦБ, направленные в Госдуму, вносят изменения в данный законопроект. Регулятор опубликовал их спустя несколько рабочих дней после просьбы президента РФ Владимира Путина к ЦБ и правительству ускорить массовое внедрение цифрового рубля и определиться со сроками его внедрения, которая была озвучена им в ходе выступления на ПМЭФ-2025 .