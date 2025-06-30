Акционеры "ЕвроТранса" утвердили финальные дивиденды за 2024 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", на годовом собрании 27 июня утвердили финальные дивиденды за прошлый год в размере 14,19 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, общая сумма выплат акционерам за 2024 год составит 27,49 рубля/акция (с учетом ранее выплаченных по итогам I квартала 2,5 рубля/акция, I полугодия - 4,32 рубля/акция, девяти месяцев - 6,48 рубля/акция).

Кроме того, на собрании утверждены дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 3 рубля на акцию.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составят по данным на 17 июля.

Согласно дивидендной политике "ЕвроТранса", целевая периодичность выплат - один раз в год. При этом документ также предусматривает возможность получения дивидендов по результатам каждого квартала. Компания стремится направлять на эти цели не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период.

Общая сумма выплат акционерам "ЕвроТранса" за 2023 год составила 25,6 рубля на акцию (8,88 рубля - за третий квартал 2023 года, 16,72 рубля - финальные дивиденды за 2023 год).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. Мажоритарными акционерами компании, согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, являются Игорь Мартышов (43,17%), Сергей Алексеенков (7,31%), Николай Дорошенко (7,29%) и Олег Алексеенков (1,38%).