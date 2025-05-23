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СД "ЕвроТранса" рекомендовал финальные дивиденды-2024 в 14,19 рубля на акцию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", 23 мая рекомендовал годовому собранию выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,19 рубля на акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 17 июня.

В случае утверждения рекомендации общая сумма выплат акционерам за 2024 год может составить 27,49 рубля на акцию (с учетом ранее выплаченных за I квартал 2,5 рублей на акцию, I полугодие - 4,32 рубля/акция, девять месяцев - 6,48 рубля/акция).

Вопрос об утверждении дивидендов вынесен на годовое собрание акционеров, которое пройдет 27 июня в форме дистанционного участия. В его повестке также значится вопрос об объявлении дивидендов по результатам первого квартала 2025 года (рекомендация советом директоров компании пока не дана - ИФ).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. По данным компании на конец 2024 года, ее основными акционерам являются Игорь Мартышов (43,17%), Сергей Алексеенков (7,31%), Николай Дорошенко (7,29%) и Олег Алексеенков (1,38%). По состоянию на сегодняшний день Московская биржа оценивает показатель free float относительно всех акций "ЕвроТранса" в 33%.

ЕвроТранс Трасса
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