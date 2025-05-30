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СД "Евротранса" рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 3 руб./акция

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Евротранса" по итогам заседания 27 мая рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первый квартал в размере 3 рубля на акцию, говорится в сообщении эмитента.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 17 июля.

Также совет директоров компании утвердил годовой отчет эмитента за прошлый год.

"Евротранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Евротранс
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