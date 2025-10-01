Акционеры "ЕвроТранса" утвердили дивиденды за I полугодие в 8,18 рубля на ао

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЕвроТранс" на внеочередном собрании 30 сентября (прошло в заочной форме), утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,18 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составят по данным на 20 октября.

Выплаты будут сделаны в дополнение к ранее осуществленным за первый квартал в размере 3 рубля/ао. Таким образом, суммарный дивиденд "ЕвроТранса" по итогам первого полугодия составит 11,18 рубля/ао.

В соответствии с дивидендной политикой "ЕвроТранс" стремится направлять на выплаты акционерам не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании составила 3,23 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 56 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.