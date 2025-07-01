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Bloomberg сообщил о желании ЕС добиться снижения пошлин США на полупроводники и самолеты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз готов пойти на торговое соглашение с США, которое будет включать в себя общие пошлины в 10%, но в то же время будет предусматривать более низкие пошлины на ряд других товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, ЕС хочет снижения ставок пошлин на ключевые сектора, вроде лекарственных препаратов, алкоголь, полупроводники и пассажирские самолеты. Также ЕС добивается от США квот и послаблений с целью фактически снизить пошлины в 25% на автомобили и автозапчасти и в 50% на сталь и алюминий.

В Еврокомиссии полагают, что такая позиция все равно больше благоприятствует США, однако ЕС может согласиться на подобный вариант соглашения.

Собеседники агентства также рассказали, что еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович отправится на этой неделе в Вашингтон с целью активизировать торговые переговоры.

В ЕС по-прежнему рассчитывают заключить временное соглашение, но не знают, сколько оно сможет продержаться. В ЕК также хотят, чтобы тема с пошлинами на автомобили и металлы, а также планы США на будущие пошлины обсуждались в первую очередь. Кроме того, ЕС предложил США изучить вопрос закупок таких стратегических товаров, как сжиженный природный газ и технологии искусственного интеллекта.

30 июня в ЕК сообщали, что получили от США предложения по вопросам пошлин, нетарифных барьеров и стратегического сотрудничества, но не раскрыли детали.

По оценкам ЕС, на данный момент американские пошлины затрагивают экспорт ЕС на 380 млрд евро - 70% экспорта Евросоюза в США.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что в ЕС и США рассчитывают добиться торгового соглашения, в той или иной форме, до 9 июля, когда истекает срок, отведенный Вашингтоном на соответствующие переговоры.

Параллельно с переговорами Брюссель готовит контрмеры на случай, если консультации закончатся неудачно. Так, ЕС уже одобрил пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, которые быстро могут вступить в силу: они затронут соевые бобы из штата Луизиана и другую сельхозпродукцию, мясо домашней птицы, мотоциклы; и направлены против важных в политическом отношении американских штатов. Кроме того, ЕС подготовил список товаров на сумму 95 млрд евро, которые тоже могут оказаться под пошлинами. Также в ЕС пытаются определить стратегические сферы, в которых США полагаются на Евросоюз; обсуждают меры экспортного контроля и ограничения на заключение контрактов с американской стороной.

Изначально для стран ЕС размер зеркальных пошлин со стороны США составил 20%. Но президент США Дональд Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период эти страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Евросоюза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что президент США во время разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.

Дональд Трамп Евросоюз США Еврокомиссия Марош Шефчович Урсула фон дер Ляйен
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