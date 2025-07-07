В ЕС надеются на скорое заключение торгового соглашения с США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз близок к заключению торгового соглашения с США после телефонного разговора между главой Еврокомиссий Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере, в том, что касается принципиального соглашения", - заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл журналистам в Брюсселе, отметив, что это произошло благодаря тому, что ранее между фон дер Ляйен и Трампом состоялся "хороший разговор".

Ранее 7 июля представитель германского правительства Штефан Корнелиус заявил, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

В выходные канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил торговые переговоры по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, а также с фон дер Ляйен.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готов пойти на торговое соглашение с США, которое будет включать в себя общие пошлины в 10%, но в то же время будет предусматривать более низкие пошлины на ряд товаров: лекарства, алкоголь, полупроводники и пассажирские самолёты.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на источники передавало, что в ЕС и США рассчитывают добиться торгового соглашения в той или иной форме до 9 июля, когда истекает срок, отведенный Вашингтоном на соответствующие переговоры.

Параллельно с переговорами Брюссель готовит контрмеры на случай, если консультации закончатся неудачно. Так, ЕС уже одобрил пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая сельхозпродукцию и мотоциклы. Под пошлинами могут оказаться и другие товары ещё на 95 млрд евро. В ЕС пытаются определить стратегические сферы, в которых США полагаются на Евросоюз; обсуждают меры экспортного контроля и ограничения на заключение контрактов с американской стороной.

Изначально для стран ЕС размер ответных пошлин со стороны США составил 20%. Но президент США Дональд Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Евросоюза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что Трамп во время разговора с фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения.

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что европейские партнеры "тянут время" и напомнил, что с этого дня администрация США начнет рассылать письма с указанием размера пошлин тем странам, которые не захотели заключать обновленные торговые соглашения с США.