Ялтинский и Евпаторийский морские порты выставлены на продажу за 1,7 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минимущества Крыма выставило на продажу 100% акций Ялтинского и Евпаторийского морских портов, сообщает сайт площадки ГИС "Торги".

Активы продаются разными лотами. Начальная стоимость Ялтинский морского порта составляет 1,5 млрд рублей, Евпаторийского - 192,9 млн рублей.

Согласно документации торгов, имущество порта расположено в населенных пунктах Южного берега Крыма: в ялтинских поселках Гурзуф, Кореиз, Отрадное и в самой Ялте, Коктебеле (Феодосия), Алупке, поселке Партенит (Алушта).

Общая площадь недвижимого имущества Ялтинского порта составляет 32,2 тысячи кв. м. Это в том числе здания ялтинского морвокзала, клуба моряков (включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения), а также кассовые павильоны, склады, дороги, подстанции и другие строения. На 31 марта 2025 года в порту числилось 146 сотрудников.

Евпаторийский морской порт расположен в Евпатории на участке площадью 6,4 га, общая площадь недвижимости, включающей нежилые здания, мастерскую и склады, составляет 8,7 тысячи кв. м. В порту работают 13 сотрудников.

В конце 2024 года правительство Крыма своим распоряжением вывело Ялтинский и Евпаторийский морские порты из состава ГУП "Крымские морские порты". ГУП стал учредителем новых АО "Ялтинский морской порт" и АО "Евпаторийский морской порт".

Порты были основаны в первой половине 19 века. Обслуживали грузовые и пассажирские перевозки. В Ялтинском и Евпаторийском портах имеется 17 и 8 причалов соответственно.