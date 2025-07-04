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"Яндекс Путешествия" приобретают сервис онлайн-бронирования отелей для бизнеса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс Путешествия" (входит в "Яндекс") договорился о приобретении бизнеса "Академ-Онлайн" - сервиса, который занимается онлайн-бронированием отелей для деловых поездок.

Согласно сообщению компании, приобретение позволит traveltech-сервису "Яндекса" запустить новое направление делового туризма, расширить аудиторию и укрепить позиции на рынке.

Сумма сделки не уточняется, ее закрытие ожидается в июле этого года. Более 100 сотрудников "Академ-Онлайн" и руководитель Александр Курносов присоединятся к команде "Яндекса".

В периметр сделки войдут два юрлица: ООО "Цифровые туристические технологии" и ООО "АОН.Ру".

При этом туроператорская компания "Академсервис", к которой в настоящий момент относится приобретаемый "Академ-Онлайн", в периметр сделки не войдет и продолжит развиваться самостоятельно.

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