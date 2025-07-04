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ЮГК заявила о контактах с ЦБ РФ по вопросам защиты интересов миноритариев

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает контакт с ЦБ РФ по вопросам защиты интересов миноритариев, заявила компания.

Накануне ЮГК оставила без комментариев сообщения о возможной передаче компании под госконтроль. В пятницу Московская биржа на основании предписания Банка России приостановила торги акциями ЮГК. В ответ на это компания заявила, что интересы миноритариев для нее "на первом месте".

"За последние два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз, а капитализация ЮГК снизилась на 20%, - напомнил золотодобытчик. - Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. Мы поддерживаем тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров".

На текущий момент у компании более 220 тыс. частных инвесторов, отметила ЮГК.

"СПБ биржа" также приостановила прием заявок по акциям ЮГК.

ЦБ назвал приостановку торгов ЮГК временной и объяснил волатильностью.

"В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться", - заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. ЦБ будет смотреть за развитием ситуации, отметил он.

В четверг стало известно, что Генпрокуратура направила в суд требование обратить в доход государства долю мажоритарного акционера ЮГК Константина Струкова в самой компании (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Предварительное заседание назначено на 8 июля, при этом ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах в рамках иска уже одобрено. Основание для изъятия у Струкова активов, согласно тексту иска - наличие конфликта интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.

ЦБ РФ ЮГК Южуралзолото Банк России
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