"СПБ биржа" приостановила прием заявок по акциям ЮГК

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 12:39 по московскому времени приостановила прием заявок по сделкам с акциями АО ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в информации на сайте торговой площадки.

Ранее в пятницу стало известно, что Московская биржа приостановила торги акциями ПАО "Южуралзолото Группа компаний" во всех режимах.

Торги были приостановлены на основании предписания Банка России, говорилось в сообщении торговой площадки. Причины выдачи такого предписания не указаны.

Также сообщалось, что МосБиржа установила запрет коротких продаж по акциям и облигациям ЮГК.



