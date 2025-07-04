ЦБ назвал приостановку торгов акциями ЮГК временной и объяснил волатильностью

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о приостановке торгов акциями "Южуралзолота" (ЮГК) из-за высокой волатильности, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

ЦБ будет смотреть за развитием ситуации, отметил он.

Московская биржа в пятницу приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах на основании предписания Банка России.

В четверг стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Предварительное заседание назначено на 8 июля, при этом ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах в рамках иска уже одобрено. Основание для изъятия у Струкова активов, согласно тексту иска - наличие конфликта интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.