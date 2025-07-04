Поиск

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экологический ущерб по уголовным делам, возбужденным по фактам нарушений на предприятиях ПАО "ЮГК" в Челябинской области, предварительно оценивается в 6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах в пятницу.

"Экологический ущерб по уголовным делам предварительно оценивается в 6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства и добавил. что следствие установило двух подозреваемых.

"В прошлом году по фактам нарушений на предприятиях компании в Челябинской области было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). В настоящее время установлены двое подозреваемых: директор ГОК "Светлинский" (Пластовский район) подозревается по обеим статьям (ст. 246 и 254 УК), начальнику Золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светлинский" инкриминируется ст. 246 УК", - уточнил он.

Кроме того, следствие проверяет полученную в ходе допросов информацию о "фальсификации антикоррупционных деклараций доходов", которые мажоритарий "Южуралзолота" Константин Струков как депутат областного парламента должен представлять ежегодно.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным областной прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК. В ответ на это компания заявляла: "На предприятиях ЮГК внедрен замкнутый цикл водооборота, который исключает возможность сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Компания соответствуют экологическому стандарту Челябинской области".

Генпрокуратура 2 июля 2025 года подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Константина Струкова в обществе, его 100%-й доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступает 8 физических лиц.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.

Генпрокуратура Константин Струков Челябинск ЮГК ГОК "Светлинский" Южуралзолото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Военная операция на Украине

Источник сообщил об очередном санитарном обмене ранеными между РФ и Украиной

Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Путин счел целесообразным огласить послание Федеральному собранию позже обычного

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявили об ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6664 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });