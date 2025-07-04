Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экологический ущерб по уголовным делам, возбужденным по фактам нарушений на предприятиях ПАО "ЮГК" в Челябинской области, предварительно оценивается в 6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах в пятницу.

"Экологический ущерб по уголовным делам предварительно оценивается в 6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства и добавил. что следствие установило двух подозреваемых.

"В прошлом году по фактам нарушений на предприятиях компании в Челябинской области было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). В настоящее время установлены двое подозреваемых: директор ГОК "Светлинский" (Пластовский район) подозревается по обеим статьям (ст. 246 и 254 УК), начальнику Золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светлинский" инкриминируется ст. 246 УК", - уточнил он.

Кроме того, следствие проверяет полученную в ходе допросов информацию о "фальсификации антикоррупционных деклараций доходов", которые мажоритарий "Южуралзолота" Константин Струков как депутат областного парламента должен представлять ежегодно.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным областной прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК. В ответ на это компания заявляла: "На предприятиях ЮГК внедрен замкнутый цикл водооборота, который исключает возможность сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Компания соответствуют экологическому стандарту Челябинской области".

Генпрокуратура 2 июля 2025 года подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Константина Струкова в обществе, его 100%-й доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступает 8 физических лиц.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.