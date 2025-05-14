В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на топливо на заправках России стабильны, дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов нет. Такие данные приводились в ходе заседания профильного штаба у вице-премьера Александра Новака.

"По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются", - говорится в пресс-релизе.

При этом Новак поручил Минэнерго и ФАС осуществлять мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ. Также поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса и проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.

"Прошу обратить внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов. Это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни РЖД. При взаимодействии с участниками рынка прошу определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям", - приводятся в пресс-релизе слова вице-премьера.

Новак поблагодарил РЖД, Минтранс и нефтяные компании "за слаженную работу, которая позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию".