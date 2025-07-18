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"Росатом" планирует снабжать московские парки своими накопителями энергии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" в сентябре планирует начать пилотный проект по использованию ее накопителей энергии в московских парках, сообщил представитель топливного дивизиона компании Александр Павлюк на презентации отчета "Росатома" в РСПП.

"Надеемся, в следующем году все парки переоборудуют на наши накопители", - сказал он, пояснив, что речь идёт об использовании накопителей для энергоснабжения киосков и точек питания.

"Для нас задача (поставить накопители - ИФ) именно там, где большие холодильники или фритюрница", - уточнил Павлюк журналистам.

Речь идет о парках, где нет достаточной мощности для подобных точек и где сейчас стоят дизель-генераторы.

Определенного парка для отработки пилотного проекта пока нет, компания должна сначала представить городу прототип.

При этом, по словам Павлюка, предполагается, что в будущем накопители будут роботизированы и сами будут передвигаться по парку для зарядки.

Госкорпорация планирует в 2026 году запустить производство накопителей электроэнергии в Москве.

Росатом Москва
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