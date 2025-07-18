"Т-Технологии" получили 21% в структуре "Интерроса", строящей бизнес-центр в приморском САР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" стало владельцем 20,9% долей в ООО "Бизнес центр "Русский остров", которое намерено построить многофункциональный общественно-деловой комплекс во Владивостоке, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее эти 20,9% долей принадлежали МК "Интеррос Капитал" Владимира Потанина. После их передачи доля "Интеррос Капитала" сократилась до 79,1%. Еще 0,000001% у АО "Эстейт инвест".

"Интеррос" - основной акционер "Т-Технологий", после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

"Интерфакс" направил запросы в "Т-Технологии" и "Интеррос".

На острове Русский расположен один из двух специальных административных районов, созданных в РФ в 2018 году с целью деофшоризации структуры владения активами российских бизнесменов (второй находится на острове Октябрьский в Калининградской области). Крупных офисных зданий на о.Русский сейчас нет, а основные мероприятия, в том числе Восточный экономический форум, проводятся в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Стоимость бизнес-центра может составить около 2 млрд рублей, проект планируется сдать в четвертом квартале 2026 года, сообщало в мае прошлого года правительство Приморского края. Планируется, что БЦ будет интересен для размещения офисов резидентов САР, число которых перевалило за сотню.