Рубль в пятницу опустился в паре с юанем, отыгрывая сообщения о новых санкциях

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на фоне новостей об одобрении ЕС 18-го санкционного пакета против России. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,938 руб., что на 9,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,73 копейки до 78,3129 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,05 копейки до 91,0821 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В течение недели биржевой курс рубля торговался в узком диапазоне 10,8-10,9 за юань, однако в пятницу, как и на прошлой неделе, перешел к умеренному ослаблению и достиг отметки в 10,95 за юань. На следующей неделе поддержку курсу может начать оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 июля). По нашим оценкам, выплаты экспортеров в июле вырастут до 0,6 трлн рублей против 0,5 трлн рублей в июне", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Рубль сегодня открылся вниз к юаню и после неудачной попытки восстановления стал быстро дешеветь. Пара "юань-рубль" приближалась к отметке 10,96 руб./юань, немного не дойдя до недельной вершины, установленной в понедельник. Ослаблению рубля, вероятно, способствует нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложения. Покупки инвалюты могут увеличиваться со стороны импортеров по мере восстановления активности потребителей после относительной слабости первого полугодия, вызванной высокими процентными ставками. В то же время продажи валюты экспортерами могут сокращаться из-за низких цен на нефть. В результате пара "юань-рубль" способна на следующей неделе в очередной раз попытаться закрепиться выше уровня 11 руб./юань. Правда, этому может помешать приближение пика налоговых платежей экспортеров 28 июля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Новые санкции ЕС

Страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", - написала она в соцсети X.

"Газопроводы "Северный поток" будут запрещены. Потолок цен на нефть будет ниже", - также сообщила Каллас.

По словам Каллас, санкции также предусматривают ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Помимо этого, в 18-й пакет санкций вошли меры в отношении нескольких китайских банков.

"Мы усиливаем давление на (...) китайские банки, которые позволяют России уклоняться от санкций", - написала Каллас. Она не уточнила количество и названия банков, которых коснутся ограничения.

Кроме того, санкции предусматривают меры в отношении НПЗ "Роснефти" в Индии.

Позднее в пятницу Совет ЕС утвердил 18-й пакет ограничительных мер в отношении РФ, который включает снижение потолка цены на российскую нефть до $47,6 за баррель. Об этом сообщается в коммюнике совета, комментирующем его постановление.

"Сегодняшним пакетом мер ЕС сокращает доходы России от энергоносителей посредством ряда различных мер. ЕС снижает максимальный ценовой предел на нефть с $60 до $47,6 за баррель, чтобы привести его в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки максимального ценового предела на нефть и обеспечения его эффективности", - говорится в публикации.

В целом одобренные в пятницу санкции ЕС против России коснутся 41 структуры, 14 физлиц, сообщил Совет ЕС. "Совет согласовал меры по 55 позициям: это 14 физлиц и 41 структура", - говорится в сообщении.

В Кремле проанализируют 18-й пакет санкций ЕС, чтобы минимизировать его последствия, но отмечают, что Россия уже давно приспособилась к ограничительным мерам.

"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет с тем, чтобы минимизировать его последствия", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - отметил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в Кремле по-прежнему считают односторонние санкции незаконными.

Инфляционные ожидания в РФ

Инфляционные ожидания населения РФ в июле остались на уровне 13,0% после снижения на 0,4 п.п. в июне, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России и который был опубликован на его сайте в четверг.

Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае. Опрос при этом проводился с 2 по 11 июля - то есть на фоне индексации регулируемых тарифов и разового скачка недельного показателя инфляции до 0,79% с 0,07%.

В последний раз ожидания населения не менялись в ноябре 2024 года, тогда они находились на уровне октября в 13,4%. Ключевая ставка 25 октября 2024 года была повышена на 2 процентных пункта, до 21%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле снизилась до 15,0% с 15,7% в июне. Этот показатель вернулся к уровню августа 2024 года, тогда инфляционные ожидания населения составляли 12,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 июля. На заседании в июне ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых, многие участники рынка допускают ее снижение на 200 базисных пунктов в июле.

Банк России может понизить ключевую ставку до 18-19% годовых по итогам заседания в июле 2025 года, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

"Данные по инфляции и ожиданиям оказались даже мягче, чем мы рассчитывали. Риски ослабления рубля, которые могли замедлить решение регулятора о снижении ставки в текущем квартале, пока не материализовались. Это позволяет ЦБ РФ вернуть ключевую ставку в июле на уровень 18% годовых (там она оказалась ровно год назад), - пишет эксперт. - При этом в своих заявлениях ЦБ может быть осторожным, чтобы уравновесить широкий шаг. Мы считаем, что опция снижения ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, тоже будет рассматриваться в следующую пятницу (25 июля 2025 года)".

Также Донец отмечает, что торможение деловой активности все более ощутимо. "Мы сохраняем прогноз по уровню ключевой ставке в 15% годовых на конец 2025 года с запасом дальнейшего движения в следующем году", - указывает она в обзоре.

Нефть

Котировки нефти почти полностью растеряли дневной рост и лишь немного подрастают вечером в пятницу. Ранее они заметно укреплялись на новостях о новых санкциях против России и о сокращении добычи в Ираке из-за атак беспилотников.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве повышается на 0,13%, до $69,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,25%, до $67,73 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 1,8% на сообщениях об ударах беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане. Сообщается, что в результате атак добыча нефти в регионе сократилась примерно на 150 тыс. баррелей в сутки.

В пятницу инвесторы оценивают подробности новых санкций Европейского союза в отношении России.

"Ни установление потолка цен на российскую нефть, ни включение в санкционные списки танкеров "теневого флота" пока не смогло подорвать экспорт нефти из России, поэтому рынок скептически настроен по отношению к последствиям последних санкций", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 июля подросла на 4 базисных пункта - до 19,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась на 2 базисных пункта и в пятницу составила 19,85% годовых, версии на три и шесть месяцев опустились на 1 базисный пункт и составили 20,84% и 21,81% годовых соответственно.