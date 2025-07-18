"Соллерс" отзовет 14,3 тыс. фургонов Atlant из-за проблем с подсветкой заднего номера

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" объявила об отзыве 14,346 тыс. цельнометаллических фургонов Sollers Atlant для устранения риска короткого замыкания в системе подсветки заднего номерного знака, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 1 января 2023 года по 30 апреля 2025 года.

"Установлено, что при определенных условиях эксплуатации возможно возникновение короткого замыкания лампы подсветки заднего номерного знака с последующим оплавлением проводки, поскольку предохранитель, используемый в текущей схеме электропитания, не срабатывает при превышении допустимой силы тока", - говорится в сообщении.

Кампания стартует 18 июля 2025 года. В рамках отзывных мероприятий будут проведены работы по замене предохранителя фонарей освещения номерного знака.

Автомобили Sollers Atlant, выпущенные после 30 апреля 2025 года, уже оснащаются предохранителями с обновленными характеристиками, уточняется в пресс-релизе.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, производящие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.

