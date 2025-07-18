Поиск

На компенсацию затрат на лизинг и покупку гражданских судов выделят почти 3 млрд руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 2 млрд 965 млн рублей из резервного фонда на компенсацию части затрат по ранее привлеченным кредитам на лизинг и покупку гражданских судов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято "в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной отрасли в связи с повышением ключевой ставки Банка России", говорится в тексте документа.

Средства будут выделены Минпромторгу в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" и направлены на компенсацию части затрат российских компаний на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009-2025 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам, заключенным в этих годах, на приобретение гражданских судов. Также средства будут выделены на субсидирование затрат по договорам покупки судов у российских лизинговых компаний в рассрочку в 2022-2023 годах.

Предполагается, что мера "позволит обеспечить выполнение в 2025 году обязательств не менее чем по 70 ранее заключенным договорам кредита, лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа".

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

На Кубани ущерб аграриев от засухи оценивается в 1,5 млрд рублей

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве

Chevron закрыла сделку по покупке Hess, выиграв спор за ее гайанские активы с ExxonMobil

В Минпромторге заявили о тяжелом положении лесной промышленности

Совет ЕС постановил снизить потолок цены на нефть РФ с $60 до $47,6 за баррель

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6771 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });