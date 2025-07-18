На компенсацию затрат на лизинг и покупку гражданских судов выделят почти 3 млрд руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 2 млрд 965 млн рублей из резервного фонда на компенсацию части затрат по ранее привлеченным кредитам на лизинг и покупку гражданских судов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято "в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной отрасли в связи с повышением ключевой ставки Банка России", говорится в тексте документа.

Средства будут выделены Минпромторгу в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" и направлены на компенсацию части затрат российских компаний на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009-2025 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам, заключенным в этих годах, на приобретение гражданских судов. Также средства будут выделены на субсидирование затрат по договорам покупки судов у российских лизинговых компаний в рассрочку в 2022-2023 годах.

Предполагается, что мера "позволит обеспечить выполнение в 2025 году обязательств не менее чем по 70 ранее заключенным договорам кредита, лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа".