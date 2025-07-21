Министерский комитет ОПЕК+ назначен на 28 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначено на 28 июля, сообщили "Интерфаксу" источники в делегациях.

Комитет проводится раз в два месяца, предыдущее заседание прошло 28 мая.

Министры комитета обычно оценивают ситуацию на рынке и могут дать рекомендации странам о будущих действиях.

В настоящее время решения об изменении квот принимается пока только в отношении добычи восьми стран-добровольцев (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), их встреча намечена на 3 августа.