Министры ОПЕК+ соберутся на очередную полугодовую встречу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министры 22 стран-участниц ОПЕК+ соберутся в среду на очередную полугодовую встречу.

Ей будет предшествовать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который обычно рассматривает ситуацию на рынке, следит за исполнением соглашения и может дать участницам рекомендацию об изменении уровней добычи.

Как сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак журналистам, на встрече будут обсуждаться стандартные вопросы, при этом квоты всех участниц обсуждаться не будут - сейчас корректируются только квоты восьми стран-добровольцев.

Один из представителей делегаций, участвующих в сделке, также сказал, что на данном этапе не предполагается менять квоты для всех участников.

Впрочем, на предыдущей 38-й встрече всех министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на весь 2026 год. Также было решено продлить период оценки уровней добычи стран тремя независимыми агентствами до ноября 2026 года, чтобы использовать их данные для оценки референтных уровней добычи каждой страны на 2027 год.

По данным "Интерфакса", встреча министерского комитета назначена на 16:00 по Москве, за ней последует полноформатная встреча. Оба заседания состоятся онлайн.

В сделке ОПЕК+ со стороны ОПЕК участвуют 12 стран, из них в отношении трех (Иран, Ливия и Венесуэла) не определяются квоты, но страны голосуют по сделке. Неформальным лидером со стороны ОПЕК является Саудовская Аравия - ее министр энергетики Абдулазиз бен Сальман является сопредседателем JMMC. Со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в соглашении участвуют 10 стран, неформальным лидером является Россия - сопредседателем комитета является Новак.

Так, в настоящее время, страны ОПЕК должны добывать (без учета добровольных сокращений) 24,135 млн б/с, не-ОПЕК - 15,59 млн б/с.

На 31 мая назначено онлайн-заседание министров восьми стран ОПЕК+ относительно уровней добычи в июле, которые с 2023 года дополнительно к квотам снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки и с апреля разворачивают эти ограничения: в апреле - на 130 тыс. б/с, в мае - на 411 тыс. б/с, в июне - на 411 тыс. б/с. Впрочем, некоторые страны допускают перепроизводство, что является постоянным предметом внимания участников сделки.