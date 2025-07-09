Инфляция в РФ в "тарифную неделю" разогналась до 0,79%, годовая на 7 июля ускорилась до 9,45%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%).

Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Если для расчета годовой инфляции брать среднесуточный прирост цен за весь июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития), то годовая инфляция на 7 июля подскочила до 9,97%. Разница в оценках объясняется тем фактом, что основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в июле целесообразнее брать недельные данные за июнь 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Цены на плодоовощную продукцию с 1 по 7 июля снизились на 0,7% (после уменьшения на 0,1% с 24 по 30 июня), в том числе на свеклу - на 3,8%, капусту - на 3,4%, картофель - на 2,6%, огурцы - на 2,4%, бананы - на 1,0%, помидоры - на 0,9% и лук - на 0,8%. Одновременно выросли цены на морковь - на 4,5% и яблоки - на 1,5%.

За период с 1 по 7 июля цены выросли: на маргарин и хлеб ржаной - на 0,6%, хлеб пшеничный - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на яйца куриные - на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров стали дороже смартфоны - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок снизились за неделю на 1,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,3%, на дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России выросли: на водоснабжение холодное - на 14,9% водоотведение - на 14,6%, водоснабжение горячее и отопление - на 13,8%, газ сжиженный - на 13,5%, электроэнергию - на 13,0%.

Комментарий Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 июля на уровне 9,45%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Таким образом, министерство именно в июле использовало подход, когда годовая инфляция рассчитывается исходя из недельных данных.

"На неделе с 1 по 7 июля 2025 года инфляция составила 0,79% н/н. На продовольственные товары цены снизились на 0,05% н/н. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,71% н/н). На остальные продукты питания цены практически не изменились (0,01% н/н). В сегменте непродовольственных товаров цены снизились (на 0,02% н/н). В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 6,11% н/н, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Как сообщалось в середине июня в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).