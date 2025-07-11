Цены на плодоовощную продукцию в июне снизились на 1,9%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в июне по сравнению с маем снизились на 1,88%, сообщил Росстат в пятницу.

В годовом выражении рост показателя составил 15,3%, с начала года - 2,8%.

Больше всего подорожала морковь - на 15,4%. Цены на свеклу повысились на 7,9%, яблоки - на 6,9%, апельсины - на 2,3%.

В то же время цены на капусту снизились на 17,2%, на помидоры на 11,4%, на перец - на 9,5%, лук - на 6,7%, бананы - на 5,1%, картофель - на 4,0% и чеснок - на 3,8%.