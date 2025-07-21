Технологии производства редкоземельных металлов включены в перечень проектов для СПИК

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Технологии по производству отдельных редкоземельных металлов (РЗМ) включены в перечень проектов, реализацию которых компании могут осуществлять на льготных условиях в рамках специнвестконтрактов (СПИК).

В понедельник правительство РФ опубликовало распоряжение, расширяющее перечень высокотехнологичных направлений для заключения СПИК. Принятие этих изменений анонсировал на заседании кабмина на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отмечал, что в список "войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферы радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов".

Согласно распоряжению, СПИК можно заключать при использовании технологии экстракционного разделения коллективного концентрата редкоземельных элементов с получением индивидуальных соединений лантана, церия, неодима, празеодима и коллективного концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, иттрий).

Также под требования специнвестконтрактов подпадут технологии экстракционного разделения коллективного концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, иттрий).

В обосновании включения этих технологий в перечень указано, что они обеспечат импортозамещение материалов, применяемых в производстве индивидуальных редкоземельных элементов, развитие сопутствующих отраслей "за счет производства продукции с новыми для Российской Федерации уникальными свойствами", создание спроса на эту продукцию в РФ и развитие экспортных поставок.

"Создание разделительного производства с использованием современной технологии промышленного разделения редкоземельных металлов на отдельные соединения позволит заместить импорт из КНР и укрепить технологический суверенитет Российской Федерации, замкнуть производственную цепочку получения продуктов из редкоземельных металлов (учитывая, что разделительные производства остались в Эстонии и Казахстане)", - говорится в документе.

В распоряжении также отмечается, что потребление редкоземельных металлов в РФ приходится на производство магнитов, которые используются в ветряной энергетике и электротранспорте, гибридных двигателях машин, военной промышленности. РЗМ применяются также в стекольной индустрии, в производстве катализаторов, использующихся в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, обезвреживании выхлопных газов и очистке сточных вод.

Помимо технологий, относящихся к РЗМ, в перечень для СПИК были добавлены технологии производства некоторых видов продукции химпрома (водорода, метанола, терефталевой кислоты, ацетонциангидрида, азотной кислоты фторированного углерода, аммиака многониточным способом, гранулированного карбамида, нитрата калия конверсионным способом), сельхозпродукции (экстракция растительных масел, замороженных хлебобулочных изделий, готовых кормов для животных, кормовых ферментных препаратов).

Специнвестконтракт предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых. До 2019 года СПИК заключались на срок до 10 лет и не предъявляли жестких требований к технологиям, используемым при реализации проекта. С 2020 года действует обновленная версия механизма - СПИК 2.0. Ее параметры предполагают необходимость включения реализуемой технологии в перечень современных, который утверждается правительством.

СПИК 2.0 заключаются на более длительный срок (до 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей, до 20 лет для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей), требуют проведения конкурсного отбора участников, не устанавливают ограничений в виде минимального объема инвестиций.