В перечень технологий для заключения СПИК включили радиоэлектронику, химпром и АПК

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК), дающий право на получение налоговых и прочих льгот, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"В этот список пойдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферы радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал он.

Разрешение заключать СПИК "позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы", считают в правительстве.

Специнвестконтракт предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых. До 2019 года СПИК заключались на срок до 10 лет и не предъявляли жестких требований к технологиям, используемым при реализации проекта. С 2020 года действует обновленная версия механизма - СПИК 2.0. Ее параметры предполагают необходимость включения реализуемой технологии в перечень современных, который утверждается правительством.

СПИК 2.0 заключаются на более длительный срок (до 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей, до 20 лет для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей), требуют проведения конкурсного отбора участников, не устанавливают ограничений в виде минимального объема инвестиций.