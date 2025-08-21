FESCO фиксирует снижение контейнерного рынка России за 7 месяцев на 5,4%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% в годовом исчислении, до 3,657 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Импорт сократился на 8%, до 1,516 млн TEU, железнодорожный транзит - на 4%, до 336 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тысяч TEU. Совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 млн TEU.

По данным FESCO, экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай остается наиболее динамичным среди всех направлений: по итогам отчетного периода зафиксирован прирост в 15% по сравнению с прошлым годом. Экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через Новороссийск - на 2%, тогда как в портах Северо-Запада зафиксировано снижение на 11%.

Импортные контейнеропотоки через порты Балтики и Новороссийск показали положительную динамику - плюс 7% по каждому направлению. Объемы импорта через дальневосточные порты снизились на 21%.

В июле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 496 тыс. TEU. При этом в сравнении с июнем текущего года зафиксирован умеренный рост - на 1,3%.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".