Поиск

FESCO фиксирует снижение контейнерного рынка России за 7 месяцев на 5,4%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в январе-июле 2025 года сократился на 5,4% в годовом исчислении, до 3,657 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Импорт сократился на 8%, до 1,516 млн TEU, железнодорожный транзит - на 4%, до 336 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тысяч TEU. Совокупный контейнерный экспорт вырос на 6%, до 1,115 млн TEU.

По данным FESCO, экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай остается наиболее динамичным среди всех направлений: по итогам отчетного периода зафиксирован прирост в 15% по сравнению с прошлым годом. Экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока увеличились на 9%, через Новороссийск - на 2%, тогда как в портах Северо-Запада зафиксировано снижение на 11%.

Импортные контейнеропотоки через порты Балтики и Новороссийск показали положительную динамику - плюс 7% по каждому направлению. Объемы импорта через дальневосточные порты снизились на 21%.

В июле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 496 тыс. TEU. При этом в сравнении с июнем текущего года зафиксирован умеренный рост - на 1,3%.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Владивосток Калининград Китай Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7004 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });