Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

На АИ-93 и АИ-95 цены выросли на 7,2%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рост цен производителей на бензин в РФ в июне относительно предыдущего месяца составил 7,5% после 10,5% в мае, 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев.

Как сообщил Росстат, в июне заметнее всего подорожало топливо марок от АИ-81 до АИ-92 - на 12,4%. Бензин от АИ-93 до АИ-95 повысился в цене на 7,2%, от АИ-96 до АИ-98 - на 1,8%, от АИ-98 и выше - на 0,4%.

Цены производителей на дизельное топливо в июне 2025 года снизились на 0,3% после сокращения на 0,8% в мае, увеличения на 4,5% в апреле и на 0,3% в марте, понижения на 4,9% в феврале, на 6% в январе.

Потребительские цены на бензин в России в июне 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% после увеличения на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщал ранее Росстат.

В июне 2025 года по сравнению с маем цены производителей на нефть снизились на 7,9%, по сравнению с декабрем 2024 года - на 35%; снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 0,5%, по сравнению с декабрем 2024 г. - 2,2%.

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%.