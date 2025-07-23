Цены на бензин в РФ с 15 по 21 июля выросли на 0,34% после 0,4% неделей ранее

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 июля выросли на 0,34% после повышения на 0,4% с 8 по 14 июля, на 0,27% с 1 по 7 июля и на 0,2% с 24 по 30 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 21 июня увеличились на 4,32% (общая инфляция за этот период составила 4,56%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 21 июля была на уровне 60,86 руб. (на 14 июля - 60,66 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,66 руб. (57,46 руб.), АИ-95 - 62,90 руб. (62,69 руб.), АИ-98 - 84,51 руб. (84,49 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю снизились на 0,01% после такого же понижения с 8 по 14 июля и с 1 по 7 июля, роста на 0,06% с 24 по 30 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,87%. Средняя цена ДТ в стране на 21 июля составляла 71,47 руб. за литр (неделей ранее - 71,48 руб.).

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).