"ВсеИнструменты.ру" в I полугодии нарастили выручку на 14%, EBITDA - на 26%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в I полугодии 2025 года увеличило выручку на 14,1%, до 86,8 млрд рублей, сообщила компания.

Повышение выручки обусловлено увеличением среднего чека на 24,1% и ростом базы B2B-клиентов на 10,8%.

B2B-клиенты обеспечили 73,7% товарной выручки компании, а B2C - 26,3%, уточняют в "Ви.Ру".

EBITDA (МСФО 16) в отчетном периоде выросла на 25,9% и составила 7,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 8,5% с 7,7% годом ранее. Увеличение показателя обусловлено ростом валовой маржинальности до 32,7% с 29% в I полугодии 2024 года и работой с операционными расходами.

В I полугодии чистая прибыль снизилась на 35,1%, до 0,2 млрд рублей. При этом в компании указывают, что во II квартале компания зафиксировала чистую прибыль в 0,9 млрд рублей, в то время как по итогам I квартала был получен убыток в 0,7 млрд рублей.

"Рост чистой прибыли (во II квартале - ИФ) связан в основном с ростом EBITDA, также на показатель повлияло сокращение чистого финансового долга и как следствие сокращение чистых финансовых расходов", - объясняют там.

На 30 июня чистый финансовый долг компании составил 8,7 млрд рублей, что на 31,4% ниже показателя на 31 декабря 2024 года. Соотношение чистого долга к EBITDA - на уровне 1,8x против 2,4х в конце прошлого года.