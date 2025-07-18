Член совета управляющих ФРС Уоллер готов возглавить ЦБ, если Трамп предложит ему

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер готов занять пост главы американского ЦБ, если к нему обратится с таким предложением президент США Дональд Трамп.

"В 2019 году президент задал мне вопрос, готов ли я занять эту должность. И я сказал да, - заявил Уоллер в пятницу на Bloomberg TV. - Если он обратится ко мне сейчас и скажет, что хочет, чтобы я занял пост, я сделаю это. Но он ко мне не обращался".

Срок службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Трамп регулярно подвергает критике действия Пауэлла, считая, что Федрезерв должен снижать базовую процентную ставку. ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Основными претендентами на должность следующего главы Федрезерва в данный момент считаются советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС.

Среди других претендентов наряду с Уоллером называются министр финансов США Скотт Бессент и экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Накануне Уоллер заявил, что ФРС может снизить ставку на ближайшем заседании 29-30 июля.

"Инфляция близка к целевому показателю, а повышательные риски для нее ограничены. Нам нельзя тянуть со снижением ставки до тех пор, пока рынок труда ухудшится, - заявил он на мероприятии в Нью-Йорке. - Мне кажется, через две недели будет разумным понизить ставку на 25 базисных пунктов".

В пятницу Уоллер намекнул, что на июльском заседании, возможно, будет голосовать против, если его коллеги по ФРС поддержат сохранение ставки на прежнем уровне. По его словам, "чиновники должны выражать несогласие, если четко понимают, что это важно в данный момент".

Трамп ранее говорил, что намерен назначить новым председателем ФРС только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки.